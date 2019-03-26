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Tootmine lõpetatud

5400 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

22PFT5403/12

4

| (1) Arvustus

Üliõhuke Full HD LED-teler

Võtke meelelahutus kõikjale kaasa. Kompaktne Philips 5400 on täiuslik telkima minnes või auto- ja paadimatkadel. Kõik vajalik kuulub komplekti – peate seadme vaid 12 V pistikupessa ühendama, et kodust luksust nautida ka liikvel olles.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 55 cm (22")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

12 V kaabel ühendab teleri mobiilse toiteallikaga.

Ühendage oma teler teel olles 12-voldise kaabliga lihtsalt oma auto, veoauto, haagissuvila, paadi või ükskõik millise 12-voldise toiteallika külge.

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

5
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1

26/03/2019

България

България

препоръка

Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).