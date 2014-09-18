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Tootmine lõpetatud
234E5QHAW/00
Külluslik pilt AH-IPS kuvariga
See atraktiivne Philipsi kuvar ülikitsa raami ja AH-IPS ekraaniga tagab teile suurepärased ja külluslike värvidega kujundid. Mobile HD linki abil saate ühendada oma nutitelefoni.
Ülikitsas raam
23" (58,4 cm)
MHL
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
miraoon
18/09/2014
Polska
Kinnitatud ostja
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Kinnitatud ostja
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.