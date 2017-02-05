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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

237E7QDSB/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Erksad värvid, selged detailid

See erakordne laiekraankuvar pakub erksaid värve ja teravaid detaile elegantses korpuses, lisades igale kodule või kontorile sära ja värskust.

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elegantses vormis

Erksad värvid, selged detailid

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Elavhõbedavaba loodussäästlik ekraan

Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.

Väiksem energiatarve tagab väiksema elektriarve

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Kinnitatud ostja

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD

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Lahtiütlused

  1. Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.

  2. Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

  3. ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

  4. Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org

  5. Sõna- / kaubamärk „AH-IPS” ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  6. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga