30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
237E7QDSB/00
Erksad värvid, selged detailid
See erakordne laiekraankuvar pakub erksaid värve ja teravaid detaile elegantses korpuses, lisades igale kodule või kontorile sära ja värskust.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Livius2005
05/02/2017
România
Kinnitatud ostja
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD
Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.
Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org
Sõna- / kaubamärk „AH-IPS” ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga