30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
240B7QPTEB/01
Selge pilt, hea jõudlus
Philipsi PowerSensoriga kuvar, mille puhul on kasutatud 85% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks
B Line
24 (24,1" / 61,1 cm diagonaal)
1920 × 1200 (WUXGA)
PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 70% ja pikendades monitori tööiga.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
DisplayPort-väljundiga saate mitu kõrgresolutsiooniga ekraani üheainsa kaabli abil ühendada esimese ekraani kaudu arvuti külge. Võimalus ühendada pärgühenduse abil mitu ekraani aitab teil saavutada lageda tööpinna, mis ei ole kaetud liigsete tülikate juhtmetega.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga