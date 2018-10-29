PowerSensor säästab kuni 70% energiakuludelt

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 70% ja pikendades monitori tööiga.