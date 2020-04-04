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Tootmine lõpetatud
240V5QDSB/00
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige säravaid pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja SmartControl Lite tarkvaraga varustatud kuvar on suurepärane valik!
V Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Positiivsed omadused
ár/érték
Negatiivsed omadused
nincs ilyen
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Kasutamise kuupäev 2018-04-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Kasutamise kuupäev 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga