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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

240V5QDSB/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige säravaid pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja SmartControl Lite tarkvaraga varustatud kuvar on suurepärane valik!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Positiivsed omadused

ár/érték

Negatiivsed omadused

nincs ilyen

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Kasutamise kuupäev 2018-04-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Kasutamise kuupäev 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga