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Tootmine lõpetatud
240V5QDSB/01
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige säravaid pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja SmartControl Lite tarkvaraga varustatud kuvar on suurepärane valik!
V Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
IPS-ADS kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-ADS kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, vaid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Positiivsed omadused
ár/érték
Negatiivsed omadused
nincs ilyen
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Kasutamise kuupäev 2018-04-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Kasutamise kuupäev 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga