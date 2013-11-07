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Tootmine lõpetatud
241P4QPYES/00
P-line
24" (61 cm)
Full HD AMVA-ekraan
PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga
Philipsi AMVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga ja selgejoonelise pildi isegi 90-kraadises pöörlemisrežiimis.
DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
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