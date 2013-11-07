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  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,

Tootmine lõpetatud

BrillianceLCD-kuvar, LED-taustvalgusega

241P4QPYES/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Säästliku ökodisainiga kuvar,
Philipsi PowerSensoriga AMVA LED-kuvar, mille puhul on kasutatud 65% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks.
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mis tänu PowerSensorile aitab säästa energiat

Säästliku ökodisainiga kuvar,

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD AMVA-ekraan

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga

AMVA LED-ekraan tagab ülihea kontrastsusega selged kujundid

AMVA LED-ekraan tagab ülihea kontrastsusega selged kujundid

Philipsi AMVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga ja selgejoonelise pildi isegi 90-kraadises pöörlemisrežiimis.

DisplayPort edastab audio- ja videosignaali ühe pika kaabli kaudu

DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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