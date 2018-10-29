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Tootmine lõpetatud
243S7EJMB/01
Usaldusväärsed ja hädavajalikud funktsioonid,
Meie S Line monitor tagab tõhusa äritegevuse. Lai SoftBlue tehnoloogiat kasutav IP-kuvar tagab tõhususe, hoides samal ajal teie silmi. Suurema vaate nautimiseks saab reguleeritava kõrgusega raamita kuvaril mitmeid monitore paanida.
S Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Ühendusviiside ülekülluse tõttu on need Philipsi ekraanid varustatud mitme ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!
SoftBlue LED-tehnoloogia kasutab kahjulike siniste valguslainete vähendamiseks nutikat tehnoloogiat, ilma et see mõjutaks ekraanil esitatavaid värve või pilti. Rahvusvaheline testimisorganisatsioon TUV Rheinland on SoftBlue LED-tehnoloogia kahjuliku sinise valguse vähendamisega seoses sertifitseerinud.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga