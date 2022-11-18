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Tootmine lõpetatud

Täis-HD LCD-kuvar

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

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Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

HDMI-valmidus täis-HD meelelahutuseks

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

16

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

4
2

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Positiivsed omadused

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Negatiivsed omadused

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2022-10-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2022-10-18

06/01/2018

Polska

Polska

to jest bardzo dobry produkt

jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

30/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

See arvustus tehti tootele 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-11-30

See arvustus tehti tootele 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-11-30

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga