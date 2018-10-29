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Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

246E9QSB/00

Suurepärased värvid, stiilne disain

Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.

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Suurepärased värvid, stiilne disain

  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Keskkonnasõbralikud materjalid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele

„Philips on pühendunud säästlike ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamisele kogu monitoride tootesarjas. Kõikides korpuse plastosades, metallist raami osades ja pakkematerjalides kasutatakse 100% ringlussevõetavaid materjale. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti. RoHS-standardite range järgimine tagab mürgiste ainete, näiteks plii olulise vähendamise või kõrvaldamise. CCFL-taustvalgusega monitoride elavhõbedasisaldust vähendati oluliselt ning LED-taustvalgusega monitoridest kõrvaldati elavhõbe täielikult.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.