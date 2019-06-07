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Tootmine lõpetatud
24PFS4032/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Kaasaskantav ja elegantne. Philipsi 4000 seeria teler on mõeldud sobima kõikjale, kuhu lähete. Tänu õhukesele kujule ja selgele valgele raamile näeb see igas ruumis hea välja.
60 cm (24")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Me teame, et soovite väikese ekraaniga telerit, mille välimus ja omadused oleksid ühtviisi suurepärased. Seetõttu disainiski meie disainimeeskond õrna valge ja läikiva viimistlusega elegantse raami, et luua iga ruumi esiletõstev värske moodne kujundus.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
4.4
5-st
13
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).