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Tootmine lõpetatud
24PFS5231/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Kompaktse suurusega. Igas muus mõttes suur. Tutvustame Philips 5200-seeriat. Sisseehitatud kõik-ühes helilahendus juhtmevaba ühenduvuse ja võimsa helikvaliteediga muudavad teie ettekujutust väikestest teleritest.
60 cm (24")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Väikeste ekraanide uus ja oluline täiendus on saabunud. Philipsi kõik-ühes helilahenduse näol on tegemist võimsa sisseehitatud kõlarikastiga, mis on samas ka nutikas telerialus. Täiuslik kõlarite kombinatsioon, et äratada ellu filmid, viia mängimiskogemus uuele tasemele ja tuua muusika teie kõrvadesse.Juhtmevaba ühendus võimaldab teil mängida, mida ise tahate ja millal ise tahte - muretult ja uskumatult hea heliga. Ning tänu valge ja hõbedase kanga kombineerimisele näeb see igas ruumis ka täiuslik välja.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!
4.2
5-st
15
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Akmuo
14/02/2020
Lietuva
Nuostabus
Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Kasutamise kuupäev 2018-02-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Kasutamise kuupäev 2018-02-14
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-04-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-04-17
Tenata04
05/01/2020
България
Брутален звук.
Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2019-01-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2019-01-05
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.