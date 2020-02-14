Hämmastav heli tänu uskumatult kompaktsele helilahendusele

Väikeste ekraanide uus ja oluline täiendus on saabunud. Philipsi kõik-ühes helilahenduse näol on tegemist võimsa sisseehitatud kõlarikastiga, mis on samas ka nutikas telerialus. Täiuslik kõlarite kombinatsioon, et äratada ellu filmid, viia mängimiskogemus uuele tasemele ja tuua muusika teie kõrvadesse.Juhtmevaba ühendus võimaldab teil mängida, mida ise tahate ja millal ise tahte - muretult ja uskumatult hea heliga. Ning tänu valge ja hõbedase kanga kombineerimisele näeb see igas ruumis ka täiuslik välja.