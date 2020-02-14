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Tootmine lõpetatud

5200 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

24PFS5231/12

4.2

| (15) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Kompaktse suurusega. Igas muus mõttes suur. Tutvustame Philips 5200-seeriat. Sisseehitatud kõik-ühes helilahendus juhtmevaba ühenduvuse ja võimsa helikvaliteediga muudavad teie ettekujutust väikestest teleritest.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Hämmastav heli tänu uskumatult kompaktsele helilahendusele

Väikeste ekraanide uus ja oluline täiendus on saabunud. Philipsi kõik-ühes helilahenduse näol on tegemist võimsa sisseehitatud kõlarikastiga, mis on samas ka nutikas telerialus. Täiuslik kõlarite kombinatsioon, et äratada ellu filmid, viia mängimiskogemus uuele tasemele ja tuua muusika teie kõrvadesse.Juhtmevaba ühendus võimaldab teil mängida, mida ise tahate ja millal ise tahte - muretult ja uskumatult hea heliga. Ning tänu valge ja hõbedase kanga kombineerimisele näeb see igas ruumis ka täiuslik välja.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Kompaktne kaasaskantav teler: loodud olema seal, kus on lõbus

Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.2

5-st

15

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3

14/02/2020

Lietuva

Lietuva

Nuostabus

Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Kasutamise kuupäev 2018-02-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Kasutamise kuupäev 2018-02-14

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-04-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-04-17

05/01/2020

България

България

Брутален звук.

Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2019-01-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2019-01-05

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.