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Tootmine lõpetatud
24PHS4032/12
Üliõhuke LED-teler
Kaasaskantav ja elegantne. Philipsi 4000 seeria teler on mõeldud sobima kõikjale, kuhu lähete. Tänu õhukesele kujule ja selgele valgele raamile näeb see igas ruumis hea välja.
60 cm (24")
LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Me teame, et soovite väikese ekraaniga telerit, mille välimus ja omadused oleksid ühtviisi suurepärased. Seetõttu disainiski meie disainimeeskond õrna valge ja läikiva viimistlusega elegantse raami, et luua iga ruumi esiletõstev värske moodne kujundus.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).