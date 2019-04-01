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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

24PHS4032/12

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üliõhuke LED-teler

Kaasaskantav ja elegantne. Philipsi 4000 seeria teler on mõeldud sobima kõikjale, kuhu lähete. Tänu õhukesele kujule ja selgele valgele raamile näeb see igas ruumis hea välja.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke LED-teler

  • 60 cm (24")

  • LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegantne valge värv annab igale toale värske moodsa ilme.

Me teame, et soovite väikese ekraaniga telerit, mille välimus ja omadused oleksid ühtviisi suurepärased. Seetõttu disainiski meie disainimeeskond õrna valge ja läikiva viimistlusega elegantse raami, et luua iga ruumi esiletõstev värske moodne kujundus.

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).