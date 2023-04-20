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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Selge pilt, suur jõudlus

Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 27-tollist Full HD monitori. Selge ja erk Full HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Koormust silmadele aitavad vähendada kõrguse reguleerimine, virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow.

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Selge pilt, suur jõudlus

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

IPS tehnoloogia, et värvid oleksid rikkalikud ja vaatamisnurgad suured

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Positiivsed omadused

Super

Negatiivsed omadused

Nie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Kasutamise kuupäev 2022-04-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Kasutamise kuupäev 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Positiivsed omadused

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Negatiivsed omadused

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Kasutamise kuupäev 2018-10-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Kasutamise kuupäev 2018-10-27

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2020-07-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2020-07-02

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  3. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.