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Tootmine lõpetatud
271B8QJEB/00
Selge pilt, suur jõudlus
Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 27-tollist Full HD monitori. Selge ja erk Full HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Koormust silmadele aitavad vähendada kõrguse reguleerimine, virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow.
B Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
4.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Positiivsed omadused
Super
Negatiivsed omadused
Nie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2022-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Positiivsed omadused
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Negatiivsed omadused
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2018-10-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2020-07-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2020-07-02
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Monitor võib pildil näidatust erineda.