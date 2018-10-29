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Tootmine lõpetatud
273P3LPHEB/00
Uuenduslik PowerSensoriga ekraan aitab säästa energiat
Keskkonnasõbralik EPEAT Gold (kuldne) sertifikaadiga Philips Business Line 221B3 LED-ekraan nutika PowerSensoriga tuvastab kasutaja kohaloleku ja reguleerib energiakulu. Nii hoitakse kokku kuni 80% energiat!
P-line
27" (68,6 cm)
Kuvarisse on sisse ehitatud üks paar stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
Super Ergo Base on inimsõbralik Philipsi kuvarialus, mida saab mitte ainult kallutada ja pöörata, vaid ka selle kõrgus on reguleeritav ja see pöörleb 90 kraadi. Nii saab iga kasutaja reguleerida kuvarit vastavalt isiklikule eelistusele maksimaalset vaatamismugavust ja tõhusust tagavasse asendisse.
Ekraani kallutamiseks ja pööramiseks on alusesse sisse ehitatud mehhanism, mis võimaldab kuvarit pöörata ning taha või ette kallutada.
Arvustused
EPEAT Gold kehtib ainult seal, kus Philips registreerib toote. Registreerimisoleku teadasaamiseks oma riigis külastage veebilehte www.epeat.net.