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Tootmine lõpetatud

LCD-kuvar, LED-taustvalgusega

273P3LPHEB/00

Uuenduslik PowerSensoriga ekraan aitab säästa energiat

Keskkonnasõbralik EPEAT Gold (kuldne) sertifikaadiga Philips Business Line 221B3 LED-ekraan nutika PowerSensoriga tuvastab kasutaja kohaloleku ja reguleerib energiakulu. Nii hoitakse kokku kuni 80% energiat!

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Uuenduslik PowerSensoriga ekraan aitab säästa energiat

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

Sisseehitatud kõlarid tagavad heli ilma lauapinda risustamata

Kuvarisse on sisse ehitatud üks paar stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Kõrguse reguleerimine ideaalse istumisasendi jaoks

Super Ergo Base on inimsõbralik Philipsi kuvarialus, mida saab mitte ainult kallutada ja pöörata, vaid ka selle kõrgus on reguleeritav ja see pöörleb 90 kraadi. Nii saab iga kasutaja reguleerida kuvarit vastavalt isiklikule eelistusele maksimaalset vaatamismugavust ja tõhusust tagavasse asendisse.

Kalde ja pöörde reguleerimine ideaalse vaatamisnurga tagamiseks

Ekraani kallutamiseks ja pööramiseks on alusesse sisse ehitatud mehhanism, mis võimaldab kuvarit pöörata ning taha või ette kallutada.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. EPEAT Gold kehtib ainult seal, kus Philips registreerib toote. Registreerimisoleku teadasaamiseks oma riigis külastage veebilehte www.epeat.net.