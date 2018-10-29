Kõrguse reguleerimine ideaalse istumisasendi jaoks

Super Ergo Base on inimsõbralik Philipsi kuvarialus, mida saab mitte ainult kallutada ja pöörata, vaid ka selle kõrgus on reguleeritav ja see pöörleb 90 kraadi. Nii saab iga kasutaja reguleerida kuvarit vastavalt isiklikule eelistusele maksimaalset vaatamismugavust ja tõhusust tagavasse asendisse.