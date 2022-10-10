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Tootmine lõpetatud
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.
4.3
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
10/10/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Positiivsed omadused
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Negatiivsed omadused
bardzo toporne sterowanie przyciskami
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See arvustus tehti tootele 246V5LHAB Monitor LCD
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See arvustus tehti tootele 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
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See arvustus tehti tootele 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
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See arvustus tehti tootele 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
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See arvustus tehti tootele 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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