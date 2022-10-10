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    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Energy Label Europe A
    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige erksaid LED-pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja stereokõlaritega varustatud kuvar on suurepärane valik!
Kuva kõik eelised

koos stereokõlaritega

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Positiivsed omadused

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Negatiivsed omadused

bardzo toporne sterowanie przyciskami

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See arvustus tehti tootele 246V5LHAB Monitor LCD

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See arvustus tehti tootele 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

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See arvustus tehti tootele 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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See arvustus tehti tootele 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

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See arvustus tehti tootele 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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