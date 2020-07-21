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Tootmine lõpetatud
273V7QDSB/01
Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
4.3
5-st
27
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
jarekizik
21/07/2020
Polska
Kinnitatud ostja
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-06-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Positiivsed omadused
cena, parametry
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-02-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
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