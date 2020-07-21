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Tootmine lõpetatud

Täis-HD LCD-kuvar

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

Kuva kõik eelised

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.3

5-st

27

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

21/07/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

12/03/2020

Polska

Polska

dobry produkt w niskiej cenie

Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny

Positiivsed omadused

cena, parametry

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-02-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-02-12

23/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor

Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga