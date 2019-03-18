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Tootmine lõpetatud
278E9QJAB/00
Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav
Avastage tõeliselt kaasahaarav Philipsi kumer monitor. 27-tolline kumer E Line monitor pakub tõeliselt kaasahaaravat kogemust ja suurepärast Full HD pildikvaliteeti. Eriti laia värvivalikuga tehnoloogia tagab värvikvaliteedi, mis äratab pildi ellu!
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
4.3
5-st
29
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Positiivsed omadused
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Negatiivsed omadused
Nie stwierdziłem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.