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Tootmine lõpetatud
323E7QDAB/00
Avardage oma elamust
Avardage oma vaatamiselamust selle suure Philipsi kuvariga. Tänu avarale 32" Full HD ekraanile saate täielikult mängu süveneda või oma tööfailid mugavalt ühele ekraanile laiali jaotada.
E Line
32" (vaadatav 31,5" / 80 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga