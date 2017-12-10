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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

323E7QDAB/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Avardage oma elamust

Avardage oma vaatamiselamust selle suure Philipsi kuvariga. Tänu avarale 32" Full HD ekraanile saate täielikult mängu süveneda või oma tööfailid mugavalt ühele ekraanile laiali jaotada.

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Avardage oma elamust

  • E Line

  • 32" (vaadatav 31,5" / 80 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga