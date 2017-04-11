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  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
  • UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
  • UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
  • UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
  • UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid

Tootmine lõpetatud

Brilliance4K LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Auhinnad
UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid
Lai 32“ Philips Ultra HD profitaseme ekraan annab teile võimaluse end välja sirutada ja nautida ülikõrglahutusega suurt pilti kogu detailsuses.
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olukordadeks, kus seda on tõeliselt vaja

UltraClear 4K lahutusvõime, ülisäravad värvid

  • P-line

  • 32" (vaadatav 31,5" / 80 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga. Tulemuseks on terav pilt!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

5

Auhinnad

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

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See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

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See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

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See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Positiivsed omadused

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Negatiivsed omadused

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

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See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.

  2. Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

  3. ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

  4. Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org

  5. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  6. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  7. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga