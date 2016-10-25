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Brilliance 4K LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

Tootmine lõpetatud

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Brilliance4K LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

Brilliance 4K LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

Tootmine lõpetatud

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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8 - English (US)

  • versioon: 328P6V
  • ZIP fail, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Windows 10 draiverid - English (US)

  • versioon: 328P6V
  • ZIP fail, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Voldik

  • PDF fail, 794.3 kB
  • 26 April 2024

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 350.9 kB
  • 13 June 2023

Garanti ja hooldus

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