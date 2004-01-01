32BDL3511Q/00
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.
Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.
