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Tootmine lõpetatud
32PFH4100/88
Õhuke Full HD LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
80 cm (32")
Full HD LED-teler
DVB-T/C
Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel videotöötluse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.
3.6
5-st
48
Auhinnad
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Positiivsed omadused
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-07-17
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-07-17
DOR 62
09/12/2022
Polska
dobry telewizor
oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda
Positiivsed omadused
same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza
Negatiivsed omadused
aktualizacje by się przydały
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-12-09
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-12-09
Dorota 60
11/09/2021
Polska
Ten produkt spełnia moje oczekiwania.
Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.
Positiivsed omadused
posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-09-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-09-11
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.