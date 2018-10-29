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Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

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  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Toote lähivõte
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

6500 seriesAndroid™-iga õhuke Full HD LED-teler

32PFH6500/88

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Pixel Precise HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilightiga

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-teler

  • Dual Core; 8GB ja laiendatav

  • DVB-T/C

Pixel Precise HD mootor: avastage võrratu pildikvaliteet

Pixel Precise HD optimeerib pildikvaliteeti, et edastada kauni kontrastsuse, detailsuse ja sügavusega sujuvaid, kuid teravaid liikuvaid pilte. Saate nautida sügavamaid musti ja säravamaid valgeid toone, elavaid värve ja elutruid nahatoone, justkui oleksite ise kohapeal.

Klaviatuuriga kaugjuhtimispult lihtsustab teksti sisestamist

Klaviatuuriga kaugjuhtimispult lihtsustab teksti sisestamist

Haarake juhtimine. Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased asjad nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Kui pöörate kaugjuhtimispuldi ümber, pääsete ligi täielikule klaviatuurile, et tekstisisestus oleks igas olukorras lihtne.

Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse

Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse

Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

  2. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  3. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  4. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  5. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  6. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  7. Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  8. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  10. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  11. Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.