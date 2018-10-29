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Tootmine lõpetatud
32PFH6500/88
Androidiga õhuke Full HD LED-teler
Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Pixel Precise HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.
80 cm (32")
Full HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/C
Pixel Precise HD optimeerib pildikvaliteeti, et edastada kauni kontrastsuse, detailsuse ja sügavusega sujuvaid, kuid teravaid liikuvaid pilte. Saate nautida sügavamaid musti ja säravamaid valgeid toone, elavaid värve ja elutruid nahatoone, justkui oleksite ise kohapeal.
Haarake juhtimine. Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased asjad nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Kui pöörate kaugjuhtimispuldi ümber, pääsete ligi täielikule klaviatuurile, et tekstisisestus oleks igas olukorras lihtne.
Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.
Arvustused
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.