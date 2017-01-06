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Tootmine lõpetatud

6000 seriesÜliõhuke FHD-teler koos Android™-iga

32PFS6401/12

3.9

| (15) Auhinnad

Üliõhuke Android TV-ga FHD LED-teler

Tippklassi välimus kompaktses kestas. Philips 6400-seeria toob täis-HD pildikvaliteedi 32-tollisele ekraanile. Teler on täis suurematest mudelitest tuttavaid nutifunktsioone nagu Android TV, Google Cast ja Spotify.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilightiga

Üliõhuke Android TV-ga FHD LED-teler

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-teler

  • Dual Core; 8GB ja laiendatav

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Cloud Gaming: kvaliteetsed mängud kõigile vanuserühmadele.

Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mänge igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

15

Auhinnad

06/01/2017

Latvija

Latvija

šim produktam

Ir diezgan ātrs android tv bet ir savi mīnusi.TV un pults ir ražoti katrs savā valstī un reizēm viens otru nesaprot.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™

22/05/2016

Polska

Polska

Okej

Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

30/07/2019

Україна

Україна

Все работает отлично

Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  3. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  5. Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  6. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  8. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  9. Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).