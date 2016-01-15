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Tootmine lõpetatud
32PFT6500/12
Androidiga õhuke Full HD LED-teler
Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Pixel Precise HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.
80 cm (32")
Full HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C
Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.
Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile naudite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflixi, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.
Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele naudite võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.
3.1
5-st
7
Auhinnad
Guntis
15/01/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
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See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.