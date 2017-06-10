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Tootmine lõpetatud
32PHH4201/88
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
2.3
5-st
3
Auhinnad
Jerzy48
10/06/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy
Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
AK47
31/10/2017
Lietuva
Turi kompaktišką pultęlį.
Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Ili53
17/05/2017
Magyarország
Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét
Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.