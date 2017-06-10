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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHH4201/88

2.3

| (3) Auhinnad

Üliõhuke LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.3

5-st

3

Auhinnad

5
3

10/06/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy

Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

31/10/2017

Lietuva

Lietuva

Turi kompaktišką pultęlį.

Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

17/05/2017

Magyarország

Magyarország

Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét

Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.