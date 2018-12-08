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Tootmine lõpetatud
32PHS4001/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4000 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub selle Perfect Motion Rate'iga HD-pildikvaliteet ja selge heli.
80 cm (32")
LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest
2.8
5-st
4
Auhinnad
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Positiivsed omadused
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Negatiivsed omadused
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2018-11-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2019-09-21
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2019-09-21
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
See teler ei toeta teleri pausile panemist või USB-le salvestamist ajal, mil sisestatud on CI Plus CAM kaart.