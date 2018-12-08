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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHS4001/12

2.8

| (4) Auhinnad

Üliõhuke LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4000 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub selle Perfect Motion Rate'iga HD-pildikvaliteet ja selge heli.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.

Kolm HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

Kolm HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.8

5-st

4

Auhinnad

5
2

08/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

TV je OK

Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

05/11/2020

Україна

Україна

Непоганий телевізор за свою ціну.

У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.

Positiivsed omadused

Красивий, тонкий, гарний звук та картинка

Negatiivsed omadused

Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2018-11-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2018-11-05

21/09/2020

România

România

acceptabil

telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Kasutamise kuupäev 2019-09-21

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Kasutamise kuupäev 2019-09-21

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. See teler ei toeta teleri pausile panemist või USB-le salvestamist ajal, mil sisestatud on CI Plus CAM kaart.