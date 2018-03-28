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Tootmine lõpetatud
32PHS4131/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub suurepärane pildikvaliteet ja selge heli.
80 cm (32")
LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Uus integreeritud HEVC-standard võimaldab teil nautida kvaliteetse lahutusega telesaateid.
3.8
5-st
11
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
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See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
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See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
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See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.