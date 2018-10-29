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Tootmine lõpetatud
32PHT4032/12
Üliõhuke LED-teler
Kaasaskantav ja elegantne. Philipsi 4000 seeria teler on mõeldud sobima kõikjale, kuhu lähete. Tänu õhukesele kujule ja selgele valgele raamile näeb see igas ruumis hea välja.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/T2/C
Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Me teame, et soovite väikese ekraaniga telerit, mille välimus ja omadused oleksid ühtviisi suurepärased. Seetõttu disainiski meie disainimeeskond õrna valge ja läikiva viimistlusega elegantse raami, et luua iga ruumi esiletõstev värske moodne kujundus.
Arvustused
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).