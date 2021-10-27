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Tootmine lõpetatud
32PHT4112/12
Üliõhuke LED-teler
Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast HD-pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/T2/C
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Uut telerit kavandama asudes kaaluvad meie meeskonnad kõiki aspekte - alustades tehnoloogiast ja lõpetades disainiga. Uuenduslik telerialus on loodud selliselt, et teleri alla – sinna, kus tavaliselt on teleri jalg – tekiks ruumi ning vaatamiselamus muutuks veelgi kaasahaaravamaks. Tulemus? Kindlalt seisev, tulevikku vaatav teler
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.0
5-st
13
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-10-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-10-27
Piotr40
02/01/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Ma wszystko co powinien mieć . Polecam
Jest ok . I co tu więcej pisać :).Polecam produkty Philipsa są najlepsze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Dominik58
01/01/2018
Polska
Dobry Sprzęt.
Telewizor świetnie nadaje się jako kolejny do domu. Mały z dobra jakością obrazu za dobre pieniądze. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).