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Tootmine lõpetatud
32PHT4201/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
3.8
5-st
13
Auhinnad
Natti23
21/02/2017
Eesti
Suurepärane pilt stiilses kestas.
Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Cristian03
12/01/2017
România
Kinnitatud ostja
Un produs care satisface cerintele unui televizor
Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.