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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHT4201/12

3.8

| (13) Auhinnad

Üliõhuke LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.

Üliõhukesed mustad teravakujulised jalad

Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

13

Auhinnad

21/02/2017

Eesti

Eesti

Suurepärane pilt stiilses kestas.

Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

09/09/2017

România

România

ok

tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

12/01/2017

România

România

Kinnitatud ostja

Un produs care satisface cerintele unui televizor

Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.