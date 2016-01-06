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Tootmine lõpetatud
40PFH4200/88
Õhuke Full HD LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4200-seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
102 cm (40")
Full HD LED-teler
DVB-T/C
Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
3.3
5-st
11
Auhinnad
corny1
06/01/2016
România
Kinnitatud ostja
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
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See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
BBKK
17/12/2015
България
Kinnitatud ostja
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
wieslaw62gdy
20/09/2016
Polska
Kinnitatud ostja
produkt dobrej jakosci
jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca
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See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.