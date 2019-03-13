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Tootmine lõpetatud
40PFH4201/88
Õhuke Full HD LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga FHD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
1.5
5-st
2
Auhinnad
Szabolcs
13/03/2019
Magyarország
A Philips ne gyártson TV-t
Logikátlan és lassú, rosszul kitalált menürendszer. A TV 2,5 éves, de már képhibája van, és természetesen már nem garanciális.
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Jézus
21/04/2019
Magyarország
Elképesztően amatőr
Eddig is sok problémám volt vele, de ma telt be a pohár. Letöltöttem egy évad sorozatot (~60 GB), de nem tudom megnézni, mert feliratok választásakor a készülék szoftvere összeomlik. Egyszerűen kikapcsol.
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.