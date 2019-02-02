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Tootmine lõpetatud

6500 seriesAndroid™-iga õhuke Full HD LED-teler

40PFH6550/88

3.5

| (69) Auhinnad

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Perfect Pixel HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-teler

  • Dual Core; 8GB ja laiendatav

  • DVB-T/C

Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele naudite võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks

Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks

Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.5

5-st

69

Auhinnad

02/02/2019

Polska

Polska

dobry wybór

mądry i przemyślany pilot i nowoczesna technologia ambilight która nie jednego wprowadza w stan zdumienia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

09/05/2017

Polska

Polska

Tv wygląda super, ambilight trujstronny robi wrażenie

Tv sprawdza sie całkiem nieźle choć przed aktualizacją miał swoje kaprysy to już po zaktualizowaniu oprogramowania działą stabilnie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

10/11/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobry telewizor w przystepnej cenie

Jest to kolejny telewizor w rodzinie firmy Philips, kupuje tylko tę markę ze względu na zaufanie - nie psują się po gwarancji.Ma naturalne i neutralne kolory (nie bolą oczy), obraz jest czysty. Telewizor łatwy w obsłudze, fajny design i ten ambilight... Polecam z czystym sumieniem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

  2. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  3. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  4. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  5. Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.

  6. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  7. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  8. Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  9. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  11. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  12. Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.