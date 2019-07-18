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Tootmine lõpetatud

6500 seriesAndroid™-iga õhuke Full HD LED-teler

40PFK6540/12

4.3

| (3) Auhinnad

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Perfect Pixel HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilightiga

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-teler

  • Dual Core; 8GB ja laiendatav

  • DVB-T/C/S/S2

Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Keskel paiknev teleri alusjalg mängib geomeetriaga

Valisime meie keskel paikneva teleri alusjala alumiseks osaks peene kõrgläikega hõbedase viimistluse ning seejärel ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, mis loob kaunilt igasse moodsasse interjööri sulanduva kujundusega teleri.

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geriausias mano televizorius.

Ekranas didelis, bet ne per didelis, todėl aiškus, tikroviškas vaizdas. Apšvietimas iš TV pritaikytas pagal rodomo vaizdo ryškumą.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“

25/01/2019

România

România

Nu mai are update softvare ,blocat la versiunea android 5.11

Blocat la versiunea android 5.11 alte televizoare android folosesc versiunea 8 ,nu merita televizoare philips acesti bani

See arvustus tehti tootele 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™

See arvustus tehti tootele 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™

06/02/2019

România

România

Software

Voare vor mai avea asistenta software? Este blocat de un an la versiunea android 5.1 lolipop,nu se mai merita tinut acest tv,va deveni un smart tv prost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

  2. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  3. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  4. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  5. Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.

  6. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  7. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  8. Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  9. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  11. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  12. Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.