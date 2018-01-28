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40PFT4201/12
Õhuke Full HD LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga FHD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
kendzi
07/12/2017
Hrvatska
Omjer cijena kvalitet odličan
Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ando
24/01/2018
България
много добър продукт
Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.