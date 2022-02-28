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Tootmine lõpetatud
43PFS4112/12
Õhuke Full HD LED-teler
Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast Full-HD pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.
108 cm (43")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Uut telerit kavandama asudes kaaluvad meie meeskonnad kõiki aspekte - alustades tehnoloogiast ja lõpetades disainiga. Uuenduslik telerialus on loodud selliselt, et teleri alla – sinna, kus tavaliselt on teleri jalg – tekiks ruumi ning vaatamiselamus muutuks veelgi kaasahaaravamaks. Tulemus? Kindlalt seisev, tulevikku vaatav teler
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
3.2
5-st
6
Auhinnad
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-02-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-02-28
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
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See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).