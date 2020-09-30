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Tootmine lõpetatud
43PFS4131/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Full HD pildikvaliteeti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
108 cm (43")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.1
5-st
22
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-09-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-09-30
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.