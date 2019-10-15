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Tootmine lõpetatud
43PUS6401/12
Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
Philips 6400-seeria ühendab disaini ja jõudluse. Minimalistlikele jalgadele toetuva teleri 4K Ultra HD pilt jõuab teieni Pixel Plus Ultra HD kvaliteedis. Tänu Android TV-le on teie meelelahutusvõimalused praktiliselt lõputud.
108 cm (43")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 8 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kogege 4K Ultra HD teravust Philips Pixel Plus Ultra HD mootoriga. See optimeerib pildikvaliteeti, et edastada uskumatu detailsuse ja sügavusega sujuvaid pilte. Nautige heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamat 4K pilti.
Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.
Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mänge igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!
3.6
5-st
127
Auhinnad
Ucnar
15/10/2019
Eesti
väga hea teler
Mulle meeldib et selle teleka juures on Smart tv võimalus. Igapäevaselt kasutan Netflixi, Prime tv ja Spotifyd. Meeldib et saan ekraani välja lülitada muusika kuulamise ajal
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Frembler
10/07/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Telekas on mugav ja hea kasutada, aga Android TV funktsionaalsus on vahepeal veel toore
Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
jordanest
06/06/2017
Eesti
Olen rahul
Olen väga rahul, ambilight meeldib väga ja pilt on ka ilus ja puhas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).