Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.