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Tootmine lõpetatud

6000 seriesÜliõhuke Android TV™-ga 4K teler

43PUS6401/12

3.6

| (127) Auhinnad

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

Philips 6400-seeria ühendab disaini ja jõudluse. Minimalistlikele jalgadele toetuva teleri 4K Ultra HD pilt jõuab teieni Pixel Plus Ultra HD kvaliteedis. Tänu Android TV-le on teie meelelahutusvõimalused praktiliselt lõputud.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilightiga

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

  • 108 cm (43")

  • 4K Ultra HD LED-teler

  • Quad Core, 8 GB ja laiendatav

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Avastage Ultra HD pildikvaliteet Pixel Plus Ultra HD-ga

Kogege 4K Ultra HD teravust Philips Pixel Plus Ultra HD mootoriga. See optimeerib pildikvaliteeti, et edastada uskumatu detailsuse ja sügavusega sujuvaid pilte. Nautige heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamat 4K pilti.

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Cloud Gaming: kvaliteetsed mängud kõigile vanuserühmadele.

Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mänge igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

127

Auhinnad

15/10/2019

Eesti

Eesti

väga hea teler

Mulle meeldib et selle teleka juures on Smart tv võimalus. Igapäevaselt kasutan Netflixi, Prime tv ja Spotifyd. Meeldib et saan ekraani välja lülitada muusika kuulamise ajal

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

10/07/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Telekas on mugav ja hea kasutada, aga Android TV funktsionaalsus on vahepeal veel toore

Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

06/06/2017

Eesti

Eesti

Olen rahul

Olen väga rahul, ambilight meeldib väga ja pilt on ka ilus ja puhas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  3. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  5. Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  6. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  8. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  9. Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).