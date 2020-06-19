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Tootmine lõpetatud
43PUS7363/12
Üliõhuke 4K UHD LED Android TV
Nautige armastatud telesaateid, filme ja mänge 4K UHD teleris, milles esitatakse allikast olenemata alati suurepärast sisu. Android TV, traadita side ja Ambilight ei võimalda lemmiksisu ainult striimida, vaid haarab teid ka kaasa.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pildimootor P5 Perfect
Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii pakuvad rohkem kui tavalised telesaated. Nautige internetis lõputult filme, telesaateid, muusikat, rakendusi ja mänge. On, mida nautida.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust, olenevalt ruumi valgusoludest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida võrratut kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.
4.2
5-st
34
Auhinnad
Koko76
19/06/2020
България
Телевизора има чудесни характеристики
На цялото семейство ни допадна много.Отлична картина и звук.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-12-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-12-19
Jordano
18/06/2020
България
Телевизорът е отличен
Tелевизорът е идеален за спалня с своята функция амбилайт. Създава усещане за много по-голям екран. Много добър звук и картина. Понякога има проблем със сдвояването на дистанционното.
Positiivsed omadused
Ambilight
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-06-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-06-18
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
Sisseehitatud Google Assistant on kõigil 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.
Selle funktsionaalsus oleneb ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.