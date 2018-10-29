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Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

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Tootmine lõpetatud

5000 seriesFull HD LED-teler

47PFK5199/12

Full HD LED-teler

Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 5200-seeria Full HD LED-teleri erksat ja selget pilti. Oleme ühendanud moodsa raamita disaini Ambilightiga, et avardada vaatamiselamust ja muuta see veelgi võimsamaks.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Full HD LED-teler

  • 119 cm (47")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmik seebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrasti, värvide ja teravusega.

Raamita disain: ilma raamita jääb rohkem telerit, mida armastada

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.

100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.

  2. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  3. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  5. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.