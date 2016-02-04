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Tootmine lõpetatud
48PFH6300/88
Üliõhuke Full HD LED-teler
6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.
121 cm (48")
Full HD LED-teler
DVB-T/C
Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.
Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.
Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Kinnitatud ostja
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Kinnitatud ostja
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.