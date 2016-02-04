Go to promotion

Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

Loe lähemalt

TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

6000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

48PFH6300/88

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C

Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks

Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks

Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.

Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kinnitatud ostja

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Kinnitatud ostja

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

See arvustus tehti tootele 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.