4K Ultra HD pole võrreldav ühegi varem nähtud eraldusvõimega

Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamat pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.