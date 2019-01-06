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Tootmine lõpetatud
49PUS6551/12
Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
Kauni kujundusega Philips 6500-seeria on nüüd kohal. Nautige ilusat 4K Ultra HD pildikvaliteeti ja avastage Android TV meelelahutuse maailm. Õhuke raam ja keskne alus annavad selle stiilse teleri disainile viimse lihvi.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamat pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.
3.5
5-st
13
Auhinnad
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.