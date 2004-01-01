50BDL3550Q/00
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.
Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.
