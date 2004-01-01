Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.