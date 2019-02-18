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Tootmine lõpetatud

4000 seriesFull HD LED-teler

50PFH4319/88

3

| (1) Arvustus

Full HD LED-teler

Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 4300-seeria Full HD LED-teleri teravat ja selget pilti. Minimalistlik disain, erksad kujundid ja suurepärane heli muudavad selle teleri ideaalseks valikuks ükskõik millisesse tuppa teie kodus.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Full HD LED-teler

  • 127 cm (50")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

18/02/2019

Polska

Polska

Jak na tą cenę słaby.

Telewizor się często zawiesza, przez co musi się resetowac, a najgorszym "mankamentem" jest gdyż po włączeniu, od razu nie reaguje na sygnały dawane np. Z pilota, tylko trzeba odczekać jakieś 10 sek. Jest to bardzo uciążliwe. Wizualnie jak i wytrzymałość jak najbardziej ok.

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.

  2. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  3. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.