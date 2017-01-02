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Tootmine lõpetatud
50PFH4329/88
Full HD LED-teler
Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 4300-seeria Full HD LED-teleri teravat ja selget pilti. Minimalistlik disain, erksad kujundid ja suurepärane heli muudavad selle teleri ideaalseks valikuks ükskõik millisesse tuppa teie kodus.
127 cm (50")
Full HD LED-teler
DVB-T/C
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
KoldaM
02/01/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Pro normální použití je výborná
Velmi dobrý výrobek za slušnou cenu a po registraci 5 let záruky Co víc dodat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.