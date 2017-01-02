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  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
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Tootmine lõpetatud

4000 seriesFull HD LED-teler

50PFH4329/88

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Full HD LED-teler

Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 4300-seeria Full HD LED-teleri teravat ja selget pilti. Minimalistlik disain, erksad kujundid ja suurepärane heli muudavad selle teleri ideaalseks valikuks ükskõik millisesse tuppa teie kodus.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Full HD LED-teler

  • 127 cm (50")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/01/2017

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Pro normální použití je výborná

Velmi dobrý výrobek za slušnou cenu a po registraci 5 let záruky Co víc dodat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  2. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  4. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  5. Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.