    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    55BDL8007X/00

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    OPS pesa abil saab arvutiga ühenduse luua kaableid kasutamata

    Integreerige tõeliselt jõuline arvuti või Androidil töötav CRD50-moodul otse oma Philips Professional Displayga. OPS-i pesas on olemas kõik ühendused, mida vajate oma pilusse lükatava lahenduse jaoks, sh toiteallikas.

    Lisage Androidi töötlemisjõud valikulise CRD50-mooduliga

    Teie Philips Professional Displaysse on integreeritud Androidi süsteem kiibil (System-on-Chip, SoC). Valikuline CRD50-moodul on operatsioonisüsteemi seade, mis võimaldab kasutada Androidi töötlemisjõudu, ilma et läheks vaja kaableid. Lihtsalt lükake OPS-i pesasse, milles on olemas kõik mooduli käitamiseks vajalikud ühendused (sh toiteallikas).

    Mosaiikpaigutuse režiim. Looge mistahes suurusega 4K-videoseinade mosaiike

    Ühendage kaks või rohkem Philips Professional Displayd, et luua ekraanidest videosein, ilma välisseadmeid kasutamata. Üks ainuke mängija tagab sisu, olgu süsteemis neli või 40 ekraani. 4K-sisu tugi on täielikult toetatud ja kui näitate seda sisu neljal ekraanil, saate parima võimalik punktide ja eraldusvõime tasakaalu.

    Ülikitsad raamid – segajateta pildid

    Võimendage pildikvaliteeti Pure Colour Pro abil. Saavutage kõrgem heledus kohandatud värvitemperatuuri seadistustega ja täiustatud gamma kalibreerimisega – sisu näeb välja teravam ja lausa kiirgab hämmastavat realismi koos visuaalse särtsakusega.

