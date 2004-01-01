Mosaiikpaigutuse režiim. Looge mistahes suurusega 4K-videoseinade mosaiike

Ühendage kaks või rohkem Philips Professional Displayd, et luua ekraanidest videosein, ilma välisseadmeid kasutamata. Üks ainuke mängija tagab sisu, olgu süsteemis neli või 40 ekraani. 4K-sisu tugi on täielikult toetatud ja kui näitate seda sisu neljal ekraanil, saate parima võimalik punktide ja eraldusvõime tasakaalu.