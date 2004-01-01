55BDL8007X/00
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.
Integreerige tõeliselt jõuline arvuti või Androidil töötav CRD50-moodul otse oma Philips Professional Displayga. OPS-i pesas on olemas kõik ühendused, mida vajate oma pilusse lükatava lahenduse jaoks, sh toiteallikas.
Teie Philips Professional Displaysse on integreeritud Androidi süsteem kiibil (System-on-Chip, SoC). Valikuline CRD50-moodul on operatsioonisüsteemi seade, mis võimaldab kasutada Androidi töötlemisjõudu, ilma et läheks vaja kaableid. Lihtsalt lükake OPS-i pesasse, milles on olemas kõik mooduli käitamiseks vajalikud ühendused (sh toiteallikas).
Ühendage kaks või rohkem Philips Professional Displayd, et luua ekraanidest videosein, ilma välisseadmeid kasutamata. Üks ainuke mängija tagab sisu, olgu süsteemis neli või 40 ekraani. 4K-sisu tugi on täielikult toetatud ja kui näitate seda sisu neljal ekraanil, saate parima võimalik punktide ja eraldusvõime tasakaalu.
Võimendage pildikvaliteeti Pure Colour Pro abil. Saavutage kõrgem heledus kohandatud värvitemperatuuri seadistustega ja täiustatud gamma kalibreerimisega – sisu näeb välja teravam ja lausa kiirgab hämmastavat realismi koos visuaalse särtsakusega.
