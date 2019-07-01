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Tootmine lõpetatud
55PUS6803/12
Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV
Istuge mugavalt ja nautige suurepärase kvaliteediga 4K UHD pildikvaliteeti oma lihtsastikasutatavas Smart TV-s. SAPHI võimaldab lemmiksisule kiiresti juurde pääseda. Pixel Precise Ultra HD kuvab kõike tõrgeteta ja teravana. Ja Ambilight seob selle kõik tervikuks.
139 cm (55") Ambilight TV
1200 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.
Kaasaegse Euroopa disainiga voolujooneline alumiiniumalus, mille tumehõbe viimistluskiht sobib ülikitsa ümbrisvõruga.
DTS HD optimeerib helitöötlust tänu originaalse helisisu säilitamisele, et saaksite kuulara kõlaritest paremat heli ja kristallselgeid dialooge.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).