    Signage Solutions 65BDL3511Q Q-Line Display

    65BDL3511Q/00

    Signage Solutions 65BDL3511Q Q-Line Display

    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

    Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

    Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

